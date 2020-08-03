Астрология – это система знаний об окружающем мире. Она объясняет факт происхождения Земли, помогает разобраться в этом вопросе. Данная наука опирается на точные расчеты, наблюдения за разными действиями, которые выполняют небесные тела, события, происходящие на планете Земля и за ее пределами.

Подобные задачи пришли еще в Древние времена. В их основе – астрологические расчеты, которые по праву называют фундаментом для использования практического типа (в жизни человека).

Также имеется возможность составить персональный гороскоп и натальную карту онлайн, представлено подробное описание всех знаков зодиака. В других разделах сайта: ицзин, эзотерика, нумерология, амулеты и талисманы. И все это в режиме реального времени.

Многие привыкли к тому, что гороскоп или нумерология – это размытое предсказание того, что ожидает в будущем. Но эти понятие включают в себя намного больше. Общая астрология использует эту информацию для получения точного и максимально правдивого прогноза.

Гороскоп в астрологии – графическая передача знаков Зодиака, планет, которые расположены в их пределах. Он включает нанесение сетки домов на знаки, определение углового расстояния между планетами. Именно гороскоп является основным источником данных при астрологической трактовке.

Стоит также упомянуть о космограмме. Это практически тот же гороскоп. Главное отличие заключается в отсутствии сетки дома. Космограмма указывает потенциал, который уже заложенный природой, характер. Гороскоп же в большей части показывает события, которые случаются на протяжении всей жизни человека, новые возможности.

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